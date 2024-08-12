Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

«Если есть исходные данные о противнике, то, наверное, надо задумываться о происходящем. К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки», - написал он.



Как добавил Гурулев, он лично посещал Курскую область и недоволен тем, как оборудованы минные поля. По словам депутата, то, что о появлении ВСУ и украинской военной техники в приграничной зоне не знали, вызывает вопросы.

Бои в Курской области начались утром 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее оперштаб Курской области принял решение о вывозе жителей Беловского района. Для переселенцев уже подготовлены места в пунктах временного размещения, передает «Радиоточка НСН».

