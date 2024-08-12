Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области
Огневое прикрытие могло бы задержать продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Если есть исходные данные о противнике, то, наверное, надо задумываться о происходящем. К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки», - написал он.
Как добавил Гурулев, он лично посещал Курскую область и недоволен тем, как оборудованы минные поля. По словам депутата, то, что о появлении ВСУ и украинской военной техники в приграничной зоне не знали, вызывает вопросы.
Бои в Курской области начались утром 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее оперштаб Курской области принял решение о вывозе жителей Беловского района. Для переселенцев уже подготовлены места в пунктах временного размещения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru