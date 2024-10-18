ВСУ потеряли на Курском направлении более 24 367 военнослужащих

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 24 367 военнослужащих.

Также российские войска подбили 167 танков, 79 БМП и 101 БТР, 952 боевые бронированные машины.

Кроме того, были поражены 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, 48 станций РЭБ и 651 автомобиль.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Курской области, готовятся отступить на территорию Украины, сообщает RT.





