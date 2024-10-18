ВСУ потеряли на Курском направлении более 24 367 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 505 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 24 367 военнослужащих.
Также российские войска подбили 167 танков, 79 БМП и 101 БТР, 952 боевые бронированные машины.
Кроме того, были поражены 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, 48 станций РЭБ и 651 автомобиль.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Курской области, готовятся отступить на территорию Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru