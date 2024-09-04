ВСУ потеряли на Курском направлении более 9700 военнослужащих

Также российские войска подбили 81 танк и 39 БМП, 70 бронетранспортер и 576 боевых бронированных машины, 72 артиллерийских орудия.



Кроме того, были поражены 22 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, 17 станций РЭБ, а также восемь единиц инженерной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская авиация поразила резервы ВСУ в 12 населенных пунктах Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».