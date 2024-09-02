ВСУ потеряли на Курском направлении более 8900 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 8900 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Также российские войска подбили 80 танков и 38 БМП, 70 бронетранспортер и 549 боевых бронированных машины, 65 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены 19 установок РСЗО, семь установок ЗРК, 14 станций РЭБ, а также шесть единиц инженерной техники.

«Операция по уничтожению украинских формирований в регионе продолжается», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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