ВСУ потеряли на Курском направлении более 8900 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 8900 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские войска подбили 80 танков и 38 БМП, 70 бронетранспортер и 549 боевых бронированных машины, 65 артиллерийских орудия.
Кроме того, были поражены 19 установок РСЗО, семь установок ЗРК, 14 станций РЭБ, а также шесть единиц инженерной техники.
«Операция по уничтожению украинских формирований в регионе продолжается», - заключили в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава департамента МИД Биричевский: Экспорт газа из РФ в Грецию вырос в 4 раза
- Минобороны: ВСУ потеряли более 8900 военных за время боев в Курской области
- Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Смоленской области
- АТОР: Российские туристы за лето совершили более пяти миллионов заграничных поездок
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 8900 военнослужащих
- Стыковка «Союза МС-26» с переходным отсеком «Союза-2.1а» прошла на Байконуре
- В России начались съемки новогоднего фильма «Небриллиантовая рука»
- «Головоломка 2» вошла в топ-10 кассовых фильмов за всю историю кинематографа
- СМИ: Россия обошла США по поставкам газа в страны Евросоюза
- ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru