ВСУ потеряли на Курском направлении более 8900 военнослужащих

Также российские войска подбили 80 танков и 38 БМП, 70 бронетранспортер и 549 боевых бронированных машины, 65 артиллерийских орудия.



Кроме того, были поражены 19 установок РСЗО, семь установок ЗРК, 14 станций РЭБ, а также шесть единиц инженерной техники.



«Операция по уничтожению украинских формирований в регионе продолжается», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».