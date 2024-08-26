ВСУ потеряли на Курском направлении более 6200 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 6200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские войска подбили 73 танка и 33 БМП, 61 бронетранспортер и 404 боевых бронированных машины, 42 артиллерийских орудия.
Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, девять станций РЭБ, а также пять единиц инженерной техники.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается», - заключили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на нападение украинской армии на Курскую область, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru