ВСУ потеряли на Курском направлении более 6200 военнослужащих

Также российские войска подбили 73 танка и 33 БМП, 61 бронетранспортер и 404 боевых бронированных машины, 42 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, девять станций РЭБ, а также пять единиц инженерной техники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается», - заключили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на нападение украинской армии на Курскую область, сообщает RT.

