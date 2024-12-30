ВСУ потеряли на Курском направлении более 45 530 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 45 530 военнослужащих.

Также российские войска подбили 262 танка, 204 БМП и 142 БТР, 1359 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 337 артиллерийских орудия, 42 пусковых установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 28 единиц инженерной и другой техники, 83 станции РЭБ и 1237 автомобилей.

Ранее в зоне специальной военной операции (СВО) погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, сообщает Ura.ru.

