ВСУ потеряли на Курском направлении более 45 530 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 310 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 45 530 военнослужащих.
Также российские войска подбили 262 танка, 204 БМП и 142 БТР, 1359 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 337 артиллерийских орудия, 42 пусковых установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 28 единиц инженерной и другой техники, 83 станции РЭБ и 1237 автомобилей.
Ранее в зоне специальной военной операции (СВО) погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Администрация Байдена выделит Украине заключительные 3,4 млрд долларов помощи
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 45 530 военнослужащих
- Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
- Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 шайб
- Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»
- Сальдо: Замглавврача больницы в Херсонской области погиб в результате атаки ВСУ
- США выделили Украине новый пакет военной почти на 2,5 млрд долларов
- СМИ: В Москве задержали экс-главу Минобороны Армении Карапетяна
- Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем
- СМИ: В доме Насти Ивлеевой поймали мужчину с битой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru