Российские войска освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России: Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР

В сообщении говорится, что населённый пункт был освобождён силами подразделений группировки войск «Центр» в результате «решительных действий».

Также отмечается, что было «нанесено поражение живой силе и технике» нескольких бригад и батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска штурмом взяли административные здания ТЭС в населённом пункте Курахово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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