Мишустин заявил о повышении выплат за выполнение боевых задач в Курской области

Российские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на территории Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин: Все защитники России должны быть уравнены в выплатах

Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Все соответствующие документы подготовлены и подписаны», - указал глава правительства.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что не знал о том, что бойцы из Курской области не имеют статуса участника СВО и поэтому не получают соответствующих выплат, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ВыплатыКурская ОбластьСпецоперацияМихаил Мишустин

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