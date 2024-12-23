Мишустин заявил о повышении выплат за выполнение боевых задач в Курской области
Российские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на территории Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Все соответствующие документы подготовлены и подписаны», - указал глава правительства.
Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что не знал о том, что бойцы из Курской области не имеют статуса участника СВО и поэтому не получают соответствующих выплат, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru