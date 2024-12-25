По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 43 740 военнослужащих.

Также российские войска подбили 255 танков, 194 БМП и 136 БТР, 1318 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 324 артиллерийских орудия, 42 пусковых установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 80 станций РЭБ, 1182 автомобиля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским бойцам на передовой в Курской области будет предоставлен статус участников специальной военной операции, сообщает RT.

