По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 42 440 военнослужащих.

Также российские войска подбили 248 танков, 184 БМП и 128 БТР, 1301 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 323 артиллерийских орудия, 42 пусковых установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 76 станций РЭБ, 1158 автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России несомненно выбьют ВСУ из Курской области, но называть точно дату пока преждевременно, сообщает RT.

