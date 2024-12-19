Бойцы на передовой в Курской области получат статус участников СВО

Российским бойцам на передовой в Курской области будет предоставлен статус участников специальной военной операции по поручению президента Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой государства, сообщает РИА Новости.

Володин отметил, что президент обратил внимание на эту проблему и дал соответствующее указание в ходе прямой линии.

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В ответ на это, по словам Володина, уже был направлен запрос в правительство с целью реализовать это решение.

Ожидается, что необходимые меры будут приняты в начале января, чтобы бойцы, находящиеся на передовой в Курской области, получили все финансовые выплаты и статус участника специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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