Бойцы на передовой в Курской области получат статус участников СВО

Российским бойцам на передовой в Курской области будет предоставлен статус участников специальной военной операции по поручению президента Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой государства, сообщает РИА Новости.

Володин отметил, что президент обратил внимание на эту проблему и дал соответствующее указание в ходе прямой линии.