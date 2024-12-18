ВСУ потеряли на Курском направлении более 41 870 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 41 870 военнослужащих.

Также российские войска подбили 244 танка, 184 БМП и 127 БТР, 1283 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 318 артиллерийских орудий, 42 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 75 станции РЭБ, 1152 автомобиля и 13 инженерных машин разграждения.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных под Курском сёл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».