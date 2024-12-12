ВСУ потеряли на Курском направлении более 40 060 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих.

Также российские войска подбили 236 танков, 175 БМП и 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 1115 автомобилей.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные освободили Новоивановку в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

