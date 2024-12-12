ВСУ потеряли на Курском направлении более 40 060 военнослужащих
Украинские Вооружённые силы (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих.
Также российские войска подбили 236 танков, 175 БМП и 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 1115 автомобилей.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные освободили Новоивановку в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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