ВСУ потеряли на Курском направлении более 40 060 военнослужащих

Украинские Вооружённые силы (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих.

Также российские войска подбили 236 танков, 175 БМП и 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 1115 автомобилей.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные освободили Новоивановку в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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