Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщили в Минобороны России.

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В сводке российского оборонного ведомства говорится, что за минувшие сутки один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Потери украинской стороны за сутки превысили 200 бойцов. ВСУ также потеряли три боевые машины пехоты «Bradley», танк, шесть минометов и семь автомобилей.

Ранее стало известно, что при отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском военнослужащие ВСУ оставляют натовские гранатометы и гранаты, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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