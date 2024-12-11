В сводке российского оборонного ведомства говорится, что за минувшие сутки один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Потери украинской стороны за сутки превысили 200 бойцов. ВСУ также потеряли три боевые машины пехоты «Bradley», танк, шесть минометов и семь автомобилей.

Ранее стало известно, что при отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском военнослужащие ВСУ оставляют натовские гранатометы и гранаты, напоминает «Свободная пресса».

