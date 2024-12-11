Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщили в Минобороны России.
В сводке российского оборонного ведомства говорится, что за минувшие сутки один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Потери украинской стороны за сутки превысили 200 бойцов. ВСУ также потеряли три боевые машины пехоты «Bradley», танк, шесть минометов и семь автомобилей.
Ранее стало известно, что при отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском военнослужащие ВСУ оставляют натовские гранатометы и гранаты, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru