По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 39 660 военнослужащих.

Также российские войска подбили 234 танка, 171 БМП и 123 БТР, 1249 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 72 станции РЭБ, 1104 автомобиля и 27 единиц инженерной и другой техники.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил правительство региона в отставку, сообщает RT.

