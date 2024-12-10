ВСУ потеряли на Курском направлении более 39 660 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 39 660 военнослужащих.
Также российские войска подбили 234 танка, 171 БМП и 123 БТР, 1249 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 72 станции РЭБ, 1104 автомобиля и 27 единиц инженерной и другой техники.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил правительство региона в отставку, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru