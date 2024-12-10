Российские военные взяли под контроль Желтое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

Минобороны России: ВСУ потеряли более 380 бойцов в Курской области за сутки

В сводке российского оборонного ведомства также говорится о том, что потери украинской стороны за сутки составили около 1010 человек.

Кроме того, российские средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 23 беспилотника за минувшие сутки.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что атаки ВСУ по Горловке не имеют военной целесообразности, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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