ВСУ потеряли на Курском направлении более 38 235 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 38 235 военнослужащих.
Также российские войска подбили 232 танка, 168 БМП и 123 БТР, 1228 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и четыре РЛС ПВО, семь транспортно-заряжающих машин и 1087 автомобилей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью освобождена от Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru