По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 38 235 военнослужащих.

Также российские войска подбили 232 танка, 168 БМП и 123 БТР, 1228 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и четыре РЛС ПВО, семь транспортно-заряжающих машин и 1087 автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью освобождена от Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

