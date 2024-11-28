ВСУ потеряли на Курском направлении более 36 260 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 260 военнослужащих.

Также российские войска подбили 223 танка, 158 БМП и 122 БТР, 1200 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 13 установок ЗРК, а также 70 станций РЭБ и 1044 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина 23 и 25 ноября ударила ракетами ATACMS по объектам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

