ВСУ потеряли на Курском направлении более 36 260 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Из-за атаки тактическими ракетами в Курской области погибли два человека

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 260 военнослужащих.

Также российские войска подбили 223 танка, 158 БМП и 122 БТР, 1200 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 13 установок ЗРК, а также 70 станций РЭБ и 1044 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина 23 и 25 ноября ударила ракетами ATACMS по объектам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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