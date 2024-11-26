ВСУ потеряли на Курском направлении более 35 760 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 35 760 военнослужащих.

Также российские войска подбили 221 танк, 156 БМП и 121 БТР, 1197 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 70 станций РЭБ, 27 единиц инженерной техники и 1035 автомобилей.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе сбили четыре украинские управляемые авиабомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

