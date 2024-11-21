ВСУ потеряли на Курском направлении более 34 540 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 34 540 военнослужащих.

Также российские войска подбили 215 танков, 147 БМП и 120 БТР, 1190 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 68 станции РЭБ, 27 единиц инженерной техники и 988 автомобилей.

Ранее группа командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат» перехватила в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», сообщает RT.

