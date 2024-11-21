Появилось видео предполагаемого момента удара Storm Shadow под Курском

Telegram-канал «МИГ России» опубликовал видеозапись предполагаемой атаки британских дальнобойных ракет Storm Shadow на Марьино в Курской области.

СМИ: В Лондоне не стали комментировать данные о первом ударе Storm Shadow вглубь РФ

«Не сказать, что точно. Если целились в саму усадьбу, которая является объектом культурно-исторического значения», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина нанесла ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области. Специалисты устанавливают тип применённых Украиной ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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