Появилось видео предполагаемого момента удара Storm Shadow под Курском

«Не сказать, что точно. Если целились в саму усадьбу, которая является объектом культурно-исторического значения», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина нанесла ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области. Специалисты устанавливают тип применённых Украиной ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

