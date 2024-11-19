ВСУ потеряли на Курском направлении более 33 990 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 320 военнослужащих, шестеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 33 990 военнослужащих.

Также российские войска подбили 215 танков, 141 БМП и 116 БТР, 1190 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 67 станции РЭБ, 27 единиц инженерной техники и 968 автомобилей.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство США не может подтвердить якобы участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Минобороны РФКурская ОбластьСпецоперацияВСУ

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