РКК нашел 1200 человек, пропавших в Курской области

Российский Красный Крест помог в поисках около 1200 человек, пропавших в Курской области на фоне атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — указали в РКК.

Отмечается, что организация приняла 6049 обращений о поиске лиц, связь с которыми была утрачена. Всего специалисты установили судьбу и восстановили семейную связь с 969 гражданскими лицами и 231 военнослужащим. Большая часть разыскиваемых приходилась на Суджанский и Кореневский районы.

В октябре председатель РКК Павел Савчук сообщал, что специалистам удалось отыскать 1088 человек, пропавших без вести в Курской области.

