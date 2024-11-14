РКК нашел 1200 человек, пропавших в Курской области
Российский Красный Крест помог в поисках около 1200 человек, пропавших в Курской области на фоне атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
«Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — указали в РКК.
Отмечается, что организация приняла 6049 обращений о поиске лиц, связь с которыми была утрачена. Всего специалисты установили судьбу и восстановили семейную связь с 969 гражданскими лицами и 231 военнослужащим. Большая часть разыскиваемых приходилась на Суджанский и Кореневский районы.
В октябре председатель РКК Павел Савчук сообщал, что специалистам удалось отыскать 1088 человек, пропавших без вести в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru