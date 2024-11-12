ВСУ потеряли на Курском направлении более 31 700 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 31 700 военнослужащих.

Также российские войска подбили 200 танков, 131 БМП и 110 БТР, 1113 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 11 пусковых установок ЗРК, 62 станций РЭБ, 27 единиц инженерной техники и 858 автомобилей.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что общие затраты на восстановление региона, пострадавшего от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

