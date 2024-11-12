ВСУ потеряли на Курском направлении более 31 700 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 31 700 военнослужащих.
Также российские войска подбили 200 танков, 131 БМП и 110 БТР, 1113 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 11 пусковых установок ЗРК, 62 станций РЭБ, 27 единиц инженерной техники и 858 автомобилей.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что общие затраты на восстановление региона, пострадавшего от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru