Глава Росгвардии посетил командный пункт группировки в Курской области

Еще один регион решил платить 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет за первенца

В Германии задержали танкер по подозрению в перевозке санкционки в Россию

Минпросвещения предложило обучать учеников автошкол дистанционно

«Яндекс.Музыка» раскрыла число удаленного контента по требованию властей

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