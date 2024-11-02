Глава Росгвардии посетил командный пункт группировки в Курской области
Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск (сил) ведомства в Курской области. Об этом говорится в сообщении Росгвардии.
Отмечается, что Золотов побывал в боевых порядках подразделений и пообщался с бойцами и командирами.
«Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке... ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ», — подчеркнули в Росгвардии.
Также руководитель силового ведомства проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии соприкосновения, провел встречу с командирами войскового и полицейского спецназа, проинспектировал вооружение, технику, условия размещения бойцов и обеспечение их всем необходимым.
Ранее в Росгвардии сообщили, что ведомство ликвидировало около 30 единиц украинской техники в Курской области.
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