Глава Росгвардии посетил командный пункт группировки в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск (сил) ведомства в Курской области. Об этом говорится в сообщении Росгвардии.

Отмечается, что Золотов побывал в боевых порядках подразделений и пообщался с бойцами и командирами.

«Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке... ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ», — подчеркнули в Росгвардии.

Также руководитель силового ведомства проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии соприкосновения, провел встречу с командирами войскового и полицейского спецназа, проинспектировал вооружение, технику, условия размещения бойцов и обеспечение их всем необходимым.

Ранее в Росгвардии сообщили, что ведомство ликвидировало около 30 единиц украинской техники в Курской области.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Курская ОбластьРосгвардия

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