Москалькова: Судьба пленных жителей Курской области на Украине вызывает тревогу
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать о судьбе насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области. Ее слова приводит Telegram-канал «Маяк».
Она отметила, что судьба жителей Курской области, которые оказались в заложниках, вызывает тревогу.
Москалькова также отметила, что сделает все возможное, чтобы вернуть людей из плена в свои семьи. По ее словам, она получила 500 с лишним обращений от родственников, которые просят установить местонахождение, состояние здоровья и судьбу своих близких.
Ранее омбудсмен заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru