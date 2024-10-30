Минобороны: В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ
Бойцы тульского соединения Воздушно-десантных войск предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, расчет беспилотников обнаружил боевую бронированную технику ВСУ, двигавшуюся в направлении оборонительных позиций сил РФ.
«Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — подчеркнули в Минобороны.
Противник потерял несколько единиц боевой бронетехники советского и западного производства.
Ранее в Брянской области уничтожили украинскую диверсионную группу, пытавшуюся пробраться в регион, были ликвидированы четыре боевика, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru