Минобороны: В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ

Бойцы тульского соединения Воздушно-десантных войск предотвратили попытку прорыва украинской техники в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, расчет беспилотников обнаружил боевую бронированную технику ВСУ, двигавшуюся в направлении оборонительных позиций сил РФ.

«Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — подчеркнули в Минобороны.

Противник потерял несколько единиц боевой бронетехники советского и западного производства.

Ранее в Брянской области уничтожили украинскую диверсионную группу, пытавшуюся пробраться в регион, были ликвидированы четыре боевика, напоминает 360.ru.

