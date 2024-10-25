ВСУ потеряли на Курском направлении более 26 550 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, четверо сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 26 550 военнослужащих.
Также российские войска подбили 177 танков, 93 БМП и 105 БТР, 1003 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 229 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО, 57 станций РЭБ и 686 автомобилей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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