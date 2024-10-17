Минобороны: Российские силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью
17 октября 202413:57
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что летательный аппарат самолетного типа был сбит примерно в полдень 17 октября по московскому времени.
По словам представителей оборонного ведомства, Украина попыталась совершить теракт на российских объектах.
Ранее 13 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над тремя российскими регионами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru