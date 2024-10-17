Минобороны: Российские силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Разведчики ВСУ перехватили видеопоток с летевшего в них беспилотника

Отмечается, что летательный аппарат самолетного типа был сбит примерно в полдень 17 октября по московскому времени.

По словам представителей оборонного ведомства, Украина попыталась совершить теракт на российских объектах.

Ранее 13 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над тремя российскими регионами.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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