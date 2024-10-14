Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении реактивного снаряда HIMARS американского производства и 25 беспилотников.

Уточняется, что с начала спецоперации потери украинской стороны составили 283 вертолета, 646 самолетов, а также 33605 беспилотников.

Ранее расчеты РСЗО «Град» артиллерийского подразделения ВДВ из состава группировки войск «Север» уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУЗапорожьеСпецоперация

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