ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 тысячи военнослужащих

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 21 тысячи военнослужащих.

Также российские войска подбили 136 танков и 66 БМП, 98 бронетранспортеров и 888 боевых бронированных машин, 173 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены 33 пусковых установки РСЗО, девять установок ЗРК, 45 станций РЭБ, а также 22 единицы инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 17 украинских военных сдались в плен в ходе боевых действий на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

