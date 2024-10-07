ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 тысячи военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении 150 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 21 тысячи военнослужащих.
Также российские войска подбили 136 танков и 66 БМП, 98 бронетранспортеров и 888 боевых бронированных машин, 173 артиллерийских орудия.
Кроме того, были поражены 33 пусковых установки РСЗО, девять установок ЗРК, 45 станций РЭБ, а также 22 единицы инженерной и другой техники.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что 17 украинских военных сдались в плен в ходе боевых действий на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска сорвали две попытки ВСУ атаковать в Курской области
- Производство шампанского в РФ выросло на 28% за девять месяцев 2024 года
- Евросоюз утвердит новый режим антироссийских санкций 8 октября
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 тысячи военнослужащих
- В Госдуме предложили признать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством
- Дрон ВСУ атаковал школу в Белгородской области
- Отказ тормозов мог стать причиной массового ДТП в Подмосковье с жертвами
- Власти Алтайского края опровергли информацию о нехватке препарата от шизофрении
- Объявлен сентябрьский ТОП-10 самых популярных у пиратов в России фильмов
- Мурашко назвал физические нагрузки «универсальной таблеткой» для профилактики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru