Алаудинов: ВСУ выводят войска с других участков и направляют в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понемногу выводят войска с других участков фронта и направляют их в Курскую область для ротации подразделений. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

Он отметил, что украинские военные начали проявлять свою слабость на всех участках в Курской области. По словам Алаудинова, на Суджанском направлении ВСУ понесли очень большие потери.