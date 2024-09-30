Алаудинов: ВСУ выводят войска с других участков и направляют в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понемногу выводят войска с других участков фронта и направляют их в Курскую область для ротации подразделений. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

Он отметил, что украинские военные начали проявлять свою слабость на всех участках в Курской области. По словам Алаудинова, на Суджанском направлении ВСУ понесли очень большие потери.

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Генерал-майор указал, что новые формирования ВСУ направляют для того, чтобы попытаться удержать территории.

Военный эксперт Алексей Подберезкин заявил в разговоре с НСН, что российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область. По его словам, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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