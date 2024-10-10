ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 550 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении 200 военнослужащих, ещё пятеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 21 550 военнослужащих.
Также российские войска подбили 139 танков, 66 БМП и 98 БТР, 892 боевых бронированных машины и 177 артиллерийских орудий.
Кроме того, были поражены 33 пусковых установки РСЗО, девять установок ЗРК и девять РЛС контрбатарейной борьбы, 46 станций РЭБ, а также 22 единицы инженерной и другой техники.
Ранее врио замминистра здравоохранения Курской области Павел Алименко заявил, что из-за агрессии украинских войск на территории региона пострадали 308 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru