ВСУ потеряли на Курском направлении 5137 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли 5137 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские войска подбили 69 танков и 27 БМП, 55 бронетранспортера и 350 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских орудия.
Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, шесть станций РЭБ, а также четыре единицы инженерной техники, в том числе установку разминирования УР-77.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что экипажи Ми-28НМ ночью поразили бронетехнику и скопление живой силы украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru