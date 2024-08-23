ВСУ потеряли на Курском направлении 5137 военнослужащих

Также российские войска подбили 69 танков и 27 БМП, 55 бронетранспортера и 350 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, шесть станций РЭБ, а также четыре единицы инженерной техники, в том числе установку разминирования УР-77.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что экипажи Ми-28НМ ночью поразили бронетехнику и скопление живой силы украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщает RT.

