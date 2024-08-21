Шольц: Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без обратной связи

Украина планировала нападение на Курскую область в тайне и без возможности обратной связи. Об этом на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Германии также отметил, что Берлин внимательно отслеживает события в Украине и продолжает оставаться одним из ведущих европейских союзников Киева.