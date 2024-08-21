Шольц: Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без обратной связи

Украина планировала нападение на Курскую область в тайне и без возможности обратной связи. Об этом на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Германии также отметил, что Берлин внимательно отслеживает события в Украине и продолжает оставаться одним из ведущих европейских союзников Киева.

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Шольц прибыл с официальным визитом в Молдавию на фоне подготовки к президентским выборам и предстоящему референдуму о возможном вступлении страны в ЕС, который назначен на 20 октября.

Его нынешний визит в Кишинев стал первым за 12 лет, ранее в столицу Молдавии приезжала Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера Германии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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