Шольц: Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без обратной связи
Украина планировала нападение на Курскую область в тайне и без возможности обратной связи. Об этом на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Канцлер Германии также отметил, что Берлин внимательно отслеживает события в Украине и продолжает оставаться одним из ведущих европейских союзников Киева.
Шольц прибыл с официальным визитом в Молдавию на фоне подготовки к президентским выборам и предстоящему референдуму о возможном вступлении страны в ЕС, который назначен на 20 октября.
Его нынешний визит в Кишинев стал первым за 12 лет, ранее в столицу Молдавии приезжала Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера Германии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бывший полковник МВД Захарченко добивается контракта на службу в СВО
- Шольц: Украина готовила атаку на Курскую область секретно и без обратной связи
- СМИ: в Финляндии будут отслеживать перемещение телефонов у российской границы
- Белорусское посольство в Ереване закидали картошкой после слов Лукашенко
- Росстат сообщил о снижении цен на свеклу, морковь и картофель
- Суд в Москве заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии
- Часть Старого Оскола из-за аварии осталась без воды
- Власти Украины эвакуируют семьи с детьми из 14 населенных пунктов ДНР
- Криштиану Роналду открыл YouTube-канал и установил рекорд
- В России подорожал школьный комплект канцелярии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru