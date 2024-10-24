ВСУ потеряли на Курском направлении 26 222 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 280 военнослужащих, восемь сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В военном ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 26 222 военнослужащих.

Также российские войска подбили 176 танков, 93 БМП и 104 БТР, 995 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 226 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО, 56 станций РЭБ и 683 автомобиля.

Ранее в Росгвардии заявили, что спецназ ведомства предотвратил заход диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в один из лесов Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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