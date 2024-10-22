ВСУ потеряли на Курском направлении 25 662 военнослужащих

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 25 662 военнослужащих.

Также российские войска подбили 172 танка, 89 БМП и 103 БТР, 982 боевые бронированные машины.

Кроме того, были поражены 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок РСЗО, 54 станции РЭБ и 675 автомобилей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что около половины территории Курской области, которая была занята украинскими войсками, освобождена российскими военными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

