ВСУ потеряли на Курском направлении 25 662 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 340 военнослужащих, шестеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские войска нанесли комбинированный удар по Курской области

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 25 662 военнослужащих.

Также российские войска подбили 172 танка, 89 БМП и 103 БТР, 982 боевые бронированные машины.

Кроме того, были поражены 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок РСЗО, 54 станции РЭБ и 675 автомобилей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что около половины территории Курской области, которая была занята украинскими войсками, освобождена российскими военными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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