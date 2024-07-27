ВСУ потеряли до 740 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг»
Подразделения ВСУ потеряли до 740 военнослужащих и военную технику в зоне ответственности российской «Южной» группировки войск. Об этом заявил глава пресс-центра группировки полковник Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
Российские подразделения отразили контратаку 5-й украинской штурмовой бригады и нанесли поражение десяти бригадам ВСУ близ Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки, Новодмитровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки, Райгородка. Как отметил Астафьев, противник потерял ранеными и убитыми до 740 человек.
При этом ВС РФ поразили пять танков ВСУ, 11 бронированных машин, три РЛС, полевой склад с боеприпасами и уничтожили в том числе САУ «Паладин» и «Гвоздика», гаубицы М777 и L119.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла 13 825 военнослужащих за неделю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Одного из экс-руководителей «Оборонэнерго» задержали по делу о хищениях
- В Энгельсе под Саратовом сбили беспилотник
- В Челябинской области трассу Полетаево-Бутаки закрыли из-за разлива реки
- Фильм «Братья» с Киркоровым и Дороховым выйдет в прокат в декабре
- ВСУ потеряли до 740 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг»
- Олигарх Березовский оставил в РФ долгов почти на 880 млн рублей
- Над Рязанской областью сбили семь дронов ВСУ
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Марушев
- Минобороны: Над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ
- Глава Минюста предложил реформу нотариата с усилением роли государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru