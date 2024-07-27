Подразделения ВСУ потеряли до 740 военнослужащих и военную технику в зоне ответственности российской «Южной» группировки войск. Об этом заявил глава пресс-центра группировки полковник Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Российские подразделения отразили контратаку 5-й украинской штурмовой бригады и нанесли поражение десяти бригадам ВСУ близ Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки, Новодмитровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки, Райгородка. Как отметил Астафьев, противник потерял ранеными и убитыми до 740 человек.

При этом ВС РФ поразили пять танков ВСУ, 11 бронированных машин, три РЛС, полевой склад с боеприпасами и уничтожили в том числе САУ «Паладин» и «Гвоздика», гаубицы М777 и L119.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла 13 825 военнослужащих за неделю.

