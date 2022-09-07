ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своём Telegram-канале заявил, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) получили первые 20 ударных беспилотников (БПЛА) Warmate.
По его словам, такие дроны используют Польша и другие входящие в НАТО страны, с их помощью военные обнаруживают и поражают легкобронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
Он отметил, что дроны были получены благодаря средствам, переданным на «Армию дронов» через виртуальный monobank.
«На счету банка 64 миллиона гривен (1,7 млн долларов)... На эти деньги были закуплены 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт, ещё 20 дронов поедут на передовую в этом месяце», - написал Федоров.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ попытались нанести удары по территории Запорожской АЭС с помощью беспилотников с подвесными боеприпасами, однако их блокировали российские средства РЭБ, сообщает RT.
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