ВСУ обстреляли исправительную колонию в Макеевке
31 августа 202217:22
Штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале сообщил, что украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке.
«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по макеевской исправительной колонии, ранены трое осуждённых», - говорится в сообщении.
Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска в очередной раз обстреливают Новую Каховку, сообщает RT.
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31 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru