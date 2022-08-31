ВСУ обстреляли исправительную колонию в Макеевке

Штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале сообщил, что украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке.

Местные власти сообщили об обстреле ВСУ хранилища отработанного топлива ЗАЭС

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по макеевской исправительной колонии, ранены трое осуждённых», - говорится в сообщении.

Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска в очередной раз обстреливают Новую Каховку, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРОбстрелСпецоперацияУкраинаВСУ
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