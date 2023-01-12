«Все расслабились!»: Помощник Кадырова призвал россиян быть готовыми «к передовой»

Алаудинов высказал мнение, что Россия должна во многих направлениях «перейти на военные рельсы».

«Если час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов <...> — наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй», — подчеркнул командир «Ахмата».

Как отметил Алаудинов, жители страны «расслабились» и полагают, что «вообще ничего не происходит», в то время как необходимо мобилизоваться и работать на победу государства.

Кроме того, военный считает, что россиянам следует выходить на охрану населенных пунктов и домов: Алаудинов пояснил, что человек, постоянно тренирующийся с оружием, будет «внутренне готов» в любой день отправиться на передовую.

