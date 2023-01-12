«Все расслабились!»: Помощник Кадырова призвал россиян быть готовыми «к передовой»

Россиянам на фоне конфликта на Украине следует быть готовыми «встать в строй» и пойти на передовую, считает помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Об этом военный заявил в эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева.

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Алаудинов высказал мнение, что Россия должна во многих направлениях «перейти на военные рельсы».

«Если час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов <...> — наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй», — подчеркнул командир «Ахмата».

Как отметил Алаудинов, жители страны «расслабились» и полагают, что «вообще ничего не происходит», в то время как необходимо мобилизоваться и работать на победу государства.

Кроме того, военный считает, что россиянам следует выходить на охрану населенных пунктов и домов: Алаудинов пояснил, что человек, постоянно тренирующийся с оружием, будет «внутренне готов» в любой день отправиться на передовую.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:ЧечняРоссияВоеннослужащие
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