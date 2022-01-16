Все 19 самолетов с российскими миротворцами на борту вернулись из Казахстана

«19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — цитирует заявление Газета.ru.

Успешная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане стала демонстрацией силы России перед Западом, правда больше от этого бояться Москву там не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.

«Путин показал, что ОДКБ - это реальная сила. Раз, и буквально за сутки перебросили 2,5 тыс. солдат, десятки грузовых самолетов. Это был символический ввод, поскольку наши войска не вступали в боевые столкновения, но этого оказалось достаточным, потому что политическая культура Средней Азии так устроена, что, кто сильнее, тот и прав... В Казахстан вошли, как нож в сливочное масло», - сказал Орешкин.

