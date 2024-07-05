ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по украинским объектам
Российские войска в период с 29 июня по 5 июля нанесли по украинским объектам 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В результате были поражены украинские аэродромы, а также объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, удары наносились по хранилищам топлива, цехам сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, местам хранения и подготовки ракет.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме Долгинцево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru