Авиация ВС РФ уничтожает цели над акваторией Севастополя

Боевая авиация РФ проводит работу по уничтожению воздушных целей в акватории Севастополя в Чёрном море на «значительном» удалении от береговой линии. Информацию об этом распространил губернатор Михаил Развожаев.

Все службы приведены в состояние боевой готовности. Глава города призвал граждан соблюдать спокойствие, не пренебрегать мерами безопасности. На время тревоги следует оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Сообщение о воздушной тревоге появилось в 10:19 по московскому времени. Приблизительно через час после этого, губернатор сообщил о работе ВВС.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны, в свою очередь, сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области около девяти часов утра.

