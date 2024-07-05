Авиация ВС РФ уничтожает цели над акваторией Севастополя
Боевая авиация РФ проводит работу по уничтожению воздушных целей в акватории Севастополя в Чёрном море на «значительном» удалении от береговой линии. Информацию об этом распространил губернатор Михаил Развожаев.
Все службы приведены в состояние боевой готовности. Глава города призвал граждан соблюдать спокойствие, не пренебрегать мерами безопасности. На время тревоги следует оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Сообщение о воздушной тревоге появилось в 10:19 по московскому времени. Приблизительно через час после этого, губернатор сообщил о работе ВВС.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны, в свою очередь, сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области около девяти часов утра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru