Кимаковский: Десятки тысяч военных ВСУ погибли в Часовом Яре
Потери украинских войск в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике составили десятки тысяч человек. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Ранее Минобороны сообщило, что армия России освободила Часов Яр.
Как отметил Кимаковский, город был ключевой точкой в обороне ВСУ, так как находится на доминирующей высоте. Долгое время украинские силы держались за этот участок и направляли сюда большие резервы. Советник подчеркнул, что ВСУ перебросили на часовоярское и красноармейское направления «самое большое и самое боеспособное» подразделение, находившееся на запорожском направлении.
«И оно было тоже перемолото. По различным цифрам нашей разведки мы знаем, что там погибли... десятки тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины», - указал Кимаковский.
Между тем аналитики допустили, что Вооруженные силы РФ вышли дальше Часова Яра и могли приступить к работе по направлению к Славянску и Краматорску, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru