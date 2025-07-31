Кимаковский: Десятки тысяч военных ВСУ погибли в Часовом Яре

Как отметил Кимаковский, город был ключевой точкой в обороне ВСУ, так как находится на доминирующей высоте. Долгое время украинские силы держались за этот участок и направляли сюда большие резервы. Советник подчеркнул, что ВСУ перебросили на часовоярское и красноармейское направления «самое большое и самое боеспособное» подразделение, находившееся на запорожском направлении.

«И оно было тоже перемолото. По различным цифрам нашей разведки мы знаем, что там погибли... десятки тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины», - указал Кимаковский.

Между тем аналитики допустили, что Вооруженные силы РФ вышли дальше Часова Яра и могли приступить к работе по направлению к Славянску и Краматорску, пишет «Свободная пресса».

