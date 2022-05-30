ВС России уничтожили украинскую технику на заводе «Океан» в Николаеве

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

Кроме того, средства ПВО сбили 15 беспилотников противника в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Также военные перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» по Харьковом и Херсоном, пишет РИА ФАН.

