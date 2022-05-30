ВС России уничтожили украинскую технику на заводе «Океан» в Николаеве

Российские войска уничтожили более 15 единиц украинской военной техники на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что ВС РФ нанесли артиллерийский удар по ангару на территории завода, уничтожив более 15 танков и боевых машин и пяти артиллерийских орудий крупного калибра, пишет RT.

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«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

Кроме того, средства ПВО сбили 15 беспилотников противника в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Также военные перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» по Харьковом и Херсоном, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Минобороны РФ
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