Минобороны: Российские войска уничтожили украинские Су-25 и беспилотники
Истребительная авиация Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожила два самолета Су-25 украинских ВСУ. Воздушный бой произошел над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенкого Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, силы ПВО РФ сбили сбит украинский вертолет Ми-8 поблизости к населенному пункту Орехово в Запорожской области.
На счету российских военных уничтоженные в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это произошло вблизи населенных пунктов Русская Лозовая, Липцы, Волохов Яр, Глубокое, Стрелечья, Жовтневое, Питомник, Малые Проходы Харьковской области, Петровское, Михайловка, Мосьпаново, Первомайск Луганской Народной Республики, Вознесенск Николаевской области.
Также удалось уничтожить ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» Украины в районе населенного пункта Покровка Николаевской области.
Также российским военнослужащим удалось осуществить перехват украинской баллистической ракеты «Точка-У», кроме того, в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области и Голая Пристань Херсонской области сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».
По данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции российской стороной уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц специальной военной автомобильной техники.
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