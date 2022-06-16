Российские военные уничтожили украинскую станцию РЭБ и сбили Су-25 противника под Харьковом

Российская армия уничтожила высокоточными ракетами воздушного базирования два пункта управления украинских войск и станцию радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цели располагались в районе населенного пункта Пятихатки. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково под Харьковом.

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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова», — добавил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов в районе Раздоловки (ДНР), пять боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 спецавтомобилей.

Также средствам ПВО удалось сбить украинский самолет Су-25 в Харьковской области и семь беспилотников под Харьковом, в Херсонской области и ЛНР.

За сутки ракетные войска и артиллерия поразили 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений противника.

Ранее СМИ сообщили, что в плен к российской армии попали два гражданина США. Добровольцев Александра Дрюке и Энди Хьюнса, которые сражались на стороне Украины, взяли во время боя под Харьковом, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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