ВС России уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки
Подразделения 150-й мотострелковой дивизии армии России уничтожают наблюдательные пункты ВСУ в районе Марьинки, обеспечивая наступление. Об этом рассказал командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, уничтожение наблюдательных пунктов противника необходимо для успеха штурмовых подразделений, «чтобы лишить возможности реагировать на наши действия».
«Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены», — отметил военнослужащий.
Командир добавил, что российские бойцы создают «благоприятные условия» для атаки на позиции ВСУ.
Между тем Минобороны сообщило, что силы РФ успешно отразили атаку превосходящих сил штурмовиков ВСУ в районе Урожайного, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru