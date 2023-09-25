ВС России уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки

По словам собеседника агентства, уничтожение наблюдательных пунктов противника необходимо для успеха штурмовых подразделений, «чтобы лишить возможности реагировать на наши действия».

«Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены», — отметил военнослужащий.

Командир добавил, что российские бойцы создают «благоприятные условия» для атаки на позиции ВСУ.

Между тем Минобороны сообщило, что силы РФ успешно отразили атаку превосходящих сил штурмовиков ВСУ в районе Урожайного, отмечает телеканал «360».

