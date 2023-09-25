ВС России уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии армии России уничтожают наблюдательные пункты ВСУ в районе Марьинки, обеспечивая наступление. Об этом рассказал командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, уничтожение наблюдательных пунктов противника необходимо для успеха штурмовых подразделений, «чтобы лишить возможности реагировать на наши действия».

«Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены», — отметил военнослужащий.

Командир добавил, что российские бойцы создают «благоприятные условия» для атаки на позиции ВСУ.

Между тем Минобороны сообщило, что силы РФ успешно отразили атаку превосходящих сил штурмовиков ВСУ в районе Урожайного, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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