Российские Су-34 поразили пункты управления БПЛА ВСУ

Российские истребители Су-34 поразили бомбами пункты управления беспилотными летательными аппаратами Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Также была выведена из строя боевая бронированная техника противника на краснолиманском направлении. Летчики применили управляемые боеприпасы. Экипажи Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Ранее стало известно, что российские Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:БеспилотникиАвиацияРоссийская АрмияИстребительСу-34

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