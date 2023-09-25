Российские Су-34 поразили пункты управления БПЛА ВСУ
25 сентября 202306:02
Российские истребители Су-34 поразили бомбами пункты управления беспилотными летательными аппаратами Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Также была выведена из строя боевая бронированная техника противника на краснолиманском направлении. Летчики применили управляемые боеприпасы. Экипажи Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.
Ранее стало известно, что российские Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru